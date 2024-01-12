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Навіщо возити в автомобілі котячий наповнювач: три маловідомі лайфхаки для водіїв

13:51 12 січня 2024
Котячий наповнювач

Звичайні побутові речі, створені, здавалося б для зовсім інших цілей, можуть полегшити життя автовласників. Наприклад, зубна паста або крем для гоління, поряд із традиційною «хімією», може допомогти у боротьбі із запотіванням скла в автівці.

Профільне видання mashyna.com розповідає ще про один лайфхак і пояснює, чим може допомогти в салоні авто котячий наповнювач.

По-перше, наповнювач для поглинання запахів у котячих лотках може виконувати цю ж функцію і в автомобілях, особливо в тих, де часто перевозять тварин чи їжу. Для цього мішок із сухим наповнювачем рекомендують розміщувати під сидінням.

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По-друге, в холодну пору року, коли на дорогах ожеледиця чи сніг, наповнювач допоможе автомобілю покращити зчеплення коліс із дорожнім покриттям. Якщо машину занесло, його можна висипати під колеса та виїхати на безпечну ділянку.

По-третє, котячий наповнювач може працювати в салоні машини як поглинач вологи, що запобігатиме запотіванню скла взимку.

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Раніше автоексперти дали п'ять порад водіям щодо того, як заощадити пальне взимку.

Фото з мережі

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