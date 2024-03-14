Костюк перемогла в Індіан-Уеллсі ще одну росіянку і вперше у кар'єрі зіграє у півфіналі «тисячника» (відео)

Друга ракетка України Марта Костюк (32-а у світовому рейтингу), яка перемогла олімпійську чемпіонку з росії, вибила з престижного турніру серії WTA 1000 в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9,25 млн доларів ще одну тенісистку з країни-агресора.

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У матчі ¼ фіналу 21-річна киянка перемогла у двох сетах чемпіонку юніорського Вімблдону, 22-річну Анастасію Потапову (33-я) — 6:0, 7:5, якій минулого року програла на змаганнях у Маямі та Бірмінгемі. Після перемоги Марта, зрозуміло, не стала тиснути руку росіянці.

Перший у кар'єрі вихід до півфіналу «тисячника» приніс Костюк 325 тисяч доларів призових «брудними». Путівку до фіналу Марта оскаржить у поєдинку з переможницею матчу між першою ракеткою світу Ігою Свьонтек з Польщі та знаменитою данкою Каролін Возняцькі (204-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі.

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Фото Jimmie48

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