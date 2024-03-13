Українка Костюк розбила в Індіан-Уеллсі олімпійську чемпіонку з росії та встановила особисте досягнення (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Марта Костюк (32-а у світовому рейтингу), яка добралася на початку березня до фіналу турніру в Сан-Дієго, продовжує успішний виступ на престижних змаганнях в Індіан-Уелсі (США) з призовим фондом 9,25 млн доларів.

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У матчі четвертого кола 21-річна киянка вдруге за півтора тижні не залишила шансів 32-річній олімпійській чемпіонці з росії Анастасії Павлюченковій (24-а) — 6:4, 6:1 і вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000.

«У першому сеті я відчувала, що багато речей не працюють, але це ментальність тенісистки — все має бути ідеальним, — заявила Марта Костюк після перемоги. — Я грала проти неї минулого тижня, і у нас був дуже важкий матч. Але там були інші умови — дуже холодно, дуже тяжкі м'ячі. А сьогодні я могла більше використати свою зброю і зробити так, що вона почувала себе некомфортно. Дуже рада, що змогла пройти до вісімки найсильніших».

Додамо, що вихід до ¼ фіналу Індіан-Уеллса приніс Костюк 185 тисяч доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу Марта оскаржить у поєдинку зі ще однією представницею країни-агресора Анастасією Потаповою (33-я), яка виступає під нейтральним прапором. Минулого року українка двічі програла суперниці на турнірах у Маямі та Бірмінгемі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк відгуляла весілля на Кіпрі.

Фото Jimmie48

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