Ракетний удар по Одесі: кількість жертв зросла, десятки людей поранені (фото)
В Одесі зросла кількість загиблих та постраждалих під час ракетної атаки, коли по місту ворог випустив кілька балістичних ракет.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
«Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт», — зазначили в прокуратурі.
В ОГ додали, що дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються.
Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнил, що загиблих 14 — місцеві мешканці, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.
Нагадаємо, що минулого тижня ворог завдав ракетний удар по Одесі у той час, коли в обласному центрі перебувала делегація Греції, а також український президент Володимир Зеленський.
Фото прокуратури270
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