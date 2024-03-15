Ворог вдарив ракетами по Одесі: є загиблі та постраждалі

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В п'ятницю, 15 березня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі», — йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби. Дані уточнюються.

Згодом очільник області уточнив, що, на жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

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«Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога», — повідомив він.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, кількість постраждалих у місті збільшилася до 35.

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На щастя, на сайті Одеської міської ради повідомили, що за інформацією закладів освіти всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці.

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Варто зазначити, що російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті. Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

Як писали «ФАКТИ», раніше росіяни завдали удару по Вінничині. Загинули двоє людей.

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