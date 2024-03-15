Українцям можуть «подарувати» стаж: хто має право та як це вплине на пенсійний вік

В Україні у 2024 року зросли вимоги до стажу: наразі для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.

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У той же час отримати додаткові три роки до страхового стажу можуть ті українці, хто доглядав за дитиною і не працював в цей період, пише профільне видання «На пенсії».

Наприклад, якщо у вас є 29 років стажу, то у 2024-му ці додаткові три роки допоможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно: в 60 років. Без цього працювати доведеться до 63 років.

Така можливість передбачена законом «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування». Так, українцям, які здійснювали догляд за дитиною та не працювали в цей період, зараховується додатковий стаж за цей період.

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З 2004 року необхідними умовами для цього вважаються:

догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

отримання допомоги з догляду за дитиною.

З 2005 року такий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку. Для цього потрібно надати такі документи:

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свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ, що підтверджує відсутність роботи до досягнення дитиною 3 років, це може бути виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності;

у разі смерті дитини — свідоцтво про смерть.

Для виходу на пенсію у 60 років стажу треба:

2024-го — від 31 року;

2025-го — від 32 років;

2026-го — від 33 років;

2027-го — від 34 років;

2028-го — від 35 років.

Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити хоча б (залежно від того, коли виповниться):

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2024-го — від 21 до 31 року;

2025-го — від 22 до 32 років;

2026-го — від 23 до 33 років;

2027-го — від 24 до 34 років.

2028-го — від 25 до 35 років.

Щоб отримувати пенсію у 65 років, потрібно мати щонайменше 15 років стажу. При цьому вже 2028-го, згідно з розрахунками Мінсоцу, лише половина українців зможе виходити на пенсію у 60 років, 5% вийде на пенсію у 65 років, решта — у 63 роки.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що 25 березня певні групи пенсіонерів отримають підвищені пенсії — про особливості цього розповіли в управлінні ПФУ.

Фото Pixabay

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