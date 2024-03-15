Буде врахований оновлений страховий стаж: кому підвищать пенсію в квітні

Після підвищення пенсій 25 березня наступне зростання суми виплат заплановане на початок квітня. Зокрема, з 1 квітня будуть автоматично перераховані виплати пенсіонерів, які працюють. Це дуже важлива деталь, адже в Україні від 2024 року зросли вимоги до стажу: тепер для виходу на пенсію в 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу, нагадує профільне видання «На пенсії».

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Крім того, гарні новини 1 квітня чекають і на громадян України, старших за 65 років, які мають повний страховий стаж — у них зростуть пенсії. Це буде зроблено з тієї причини, що від 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс до 7 100 грн. Але це не вплинуло на пенсію пенсіонерів, які старші за 65 років та мають повний стаж — вони отримують виплати у розмірі 2 840 грн (40% від мінімальної зарплати).

Але справедливість буде відновлено с 1 квітня — «мінімалка» збільшиться до 8 тисяч гривень. Разом з нею зросте і мінімальна пенсія, до якою вона «прив'язана» — до 3 200 грн.

Як писали «ФАКТИ», особи, яким призначена пенсія за вислугу років, можуть бути позбавлені її, якщо й далі підуть працювати за спеціальністю.

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