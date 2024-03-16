Ще одна втрата: у лікарні помер рятувальник, який став 21-ю жертвою удару по Одесі 15 березня

В Одесі, де 16 грудня оголошено день жалоби за жертвами ракетної атаки на місто, кількість загиблих збільшилася до 21.

Як повідомляють в МВС, в лікарні помер ще один працівник ДСНС, який отримав важкі травми. Поранення отримали понад 70 людей, серед яких є й важкі.

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В ДСНС повідомили, що не стало 39-ти річного водія-пожежного Віталія Алимова, який зазнав важких травми під час виконання службових обовʼязків внаслідок повторного ракетного удару.

Фото ДСНС

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«Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Глибоко сумуємо з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюємо слова співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Віталій завжди залишиться як гарний друг, чуйна і добра людина та професіонал своєї справи», — пишуть колеги загиблого.

Також напередодні в Одесі загинули Сергій Тетюхін, колишній перший заступник Одеського міського голови, та Олександр Гостіщев — командир штурмового полку «Цунамі» штурмової бригади «Лють» Гвардії наступу.

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Фото ДСНС

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