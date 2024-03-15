«Дуже підступний удар покидьків»: Зеленский про подвійний удар «Іскандерами» по Одесі (відео)

В Одесі, яка 15 березня зазнала ударів балістикою, тривають рятувальні роботи.

Президент України Володимир Зеленский повідомив, що наразі постраждалим надається допомога «після російського ракетного удару — дуже підступного удару цих покидьків»: «Дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих — фельдшери „екстренки“, рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким».

ВІДЕО ДНЯ

Наразі повідомляється про 73 постраждалих та 20 загилих. Серед жертв ракетного удару — Сергій Тетюхін, колишній перший заступник Одеського міського голови.

РЕКЛАМА

Фото Одеса.Офіційно

«Це була професійна, порядна та високоморальна людина, талановитий керівник та справжній патріот України. Сергій Тетюхін зробив великий внесок у розвиток транспортної інфраструктури міста, оптимізацію міського простору, розвиток міжнародного співробітництва», — зазначили в Одеській міськраді.

РЕКЛАМА

А керівник Луганської ОВА Артем Лисогор написав про загибель Олександра Гостіщева — командира штурмового полку «Цунамі» штурмової бригади «Лють» Гвардії наступу.

Фото зі сторінки Лисогора

РЕКЛАМА

«З Олександром ми були пліч-о-пліч у 2014-му — в батальйоні „Дніпро-1“. Він проходив службу в зоні проведення АТО з червня 2014 року. Брав участь у звільненні Маріуполя, Іловайська та інших правоохоронних операціях. З 2017 року очолював Управління патрульної поліції у мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. З 2022-го — знов на війні. В листопаді того ж року орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня його внесок у наступальну операцію на Херсонщині відзначив Глава держави. Нещодавно Олександру Гостіщеву виповнився 41 рік. Назавжди…», — написав він у соцмережах.

Тим часом в обласному центрі тривають й відновлювальні роботи. Керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Без електропостачання наразі залишаються 535 абонентів, його обіцяють відновити до ранку суботи, 16 березня. Ще 800 абонентів — без газопостачання, яке обіцяють відновити до кінця дня суботи.

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Фото із соцмереж

35

Читайте нас у Facebook