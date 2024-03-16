Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА), 53-річний швейцарець Джанні Інфантіно, який відзначився обурливим вчинком під час прощання з легендарним Пеле, балує себе улюбленого розкішною зарплатою. Інформацією про платню у ФІФА адвоката за освітою поділився журналіст Sky Sports Роб Харріс.

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За його даними, після переобрання минулого року на новий президентський термін Інфантіно домігся підвищення зарплати. Його базовий річний оклад у розмірі 1,99 млн євро був збільшений на 33% і становить 2,69 млн євро. Також бос світового футболу отримує бонуси. Наприклад, за підсумками чемпіонату світу-2022 у Катарі йому виплатили 1,66 млн євро, а за жіночий ЧС ще більше — 1,93 млн євро.

Сукупний дохід президента ФІФА становить 4,21 млн євро. При цьому плату Інфантіно, який у шлюбі з уродженкою Лівану Ліне Аль-Ашкар виховує чотирьох дітей, визначає комітет, що складається з трьох осіб.

До кінця терміну своїх повноважень, що закінчується в 2027 році, швейцарець гарантовано отримуватиме базову зарплату 2,69 млн євро, а бонуси залежатимуть від турнірів, що проходять під егідою ФІФА.

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Нагадаємо, що Джанні Інфантіно, який володіє англійською, італійською, французькою, іспанською, німецькою та арабською мовами, був обраний на пост президента ФІФА у 2016 році, змінивши свого співвітчизника Йозефа Блаттера. 2019-го чиновник прийняв з рук володимира путіна орден Дружби за успішне проведення в країні-терористі ЧС-2018.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джанні Інфантіно запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь.

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Фото fifa.com

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