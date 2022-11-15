Президент ФІФА запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який поки що публічно не підтримав спільну заявку України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030, оскандалився із заявою щодо війни в Україні.

На спільному обіді з представниками країн G20 глава організації висловився за те, щоб на час проведення чемпіонату світу в Катарі було «припинено вогонь», оскільки майбутній мундіаль може стати, на думку функціонера, «унікальною платформою світу» та потенційним «позитивним поштовхом для відновлення миру».

«Моє прохання до вас — подумати про тимчасове припинення вогню на місяць на час чемпіонату світу з футболу або хоча б про реалізацію якихось гуманітарних коридорів та чогось, що могло б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру. Ви — світові лідери, маєте можливість впливати на перебіг історії», — заявив Інфантіно.

Такі висновки футбольного функціонера викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який раніше критикував боксера Олександра Усика за бій з Ентоні Джошуа, залишив іронічний допис у Twitter. «Є чудова ідея для пана Інфантіно. Чому б вам не запропонувати Ірану „не виконувати смертні вироки протягом місяця ЧС“? Це була б унікальна нагода для керівництва Ірану продемонструвати свою „людяність“. Це якийсь жарт», — написав Стаховський.

I have a great idea for mr. #Infantino why don't you suggest to irán «До не execute the death sentence penalties for the month of World Cup».

What a joke — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 15, 2022

Нагадаємо, що чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада — у стартовому матчі господарі турніру, збірна Катару, зіграють проти Еквадору.

Раніше «ФАКТИ» повідомляють, що футболіст із паспортом росії їде на чемпіонат світу до Катару.

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