Обурливий вчинок президента ФІФА та прощальний подарунок від дружини: у Бразилії прощаються з Пеле (фото)

У вівторок, 3 січня, у Бразилії прощаються з Королем футболу Пеле, який помер кілька днів тому від раку кишечника.

Для того, щоб віддати шану єдиному в історії триразовому чемпіону світу, на стадіоні «Віла Бельміро», на якому Пеле виступав більшу частину своєї кар'єри за «Сантос», було встановлено намет із тілом легенди, і кожен охочий (а таких, за даними бразильських ЗМІ, виявилося більше 230 тисяч осіб) міг особисто попрощатися з Королем футболу.

Попрощатися з Королем футболу прийшли 230 тисяч уболівальників

Навколо труни було покладено десятки вінків, надісланих великими футболістами, такими як Неймар, та топклубами Європи, такими як, наприклад, мадридський «Реал». А по периметру стадіону були розвішені банери на честь легенди — зокрема, на одному з них було написано Viva O Rei («Хай живе Король»).

Особлива увага була прикута до сім'ї Пеле — вдови Марсії Аоки, його синів та дочок. Так, наприклад, фотографи зняли момент, як Марсія в якості прощального подарунку чоловіку, з яким була одружена з 2016 року, зняла зі своєї шиї ланцюжок із хрестиком та поклала на тіло Пеле.

Одним із тих, хто прощався разом з усіма із Пеле, був президент ФІФА Джанні Інфантіно. Щоправда, при цьому потрапив у делікатну ситуацію. Так, функціонер, стоячи біля труни Короля футболу, надумався… робити селфі з одноклубником Пеле по «Сантосу» Лімою і при цьому широко посміхався.

Також Інфантіно виступив з ідеєю, щоб усі 211 асоціацій, які є членами ФІФА, перейменували хоча б один стадіон у країні на честь Пеле. «Король футболу залишив після себе неймовірну спадщину у футболі, просто унікальну. У Пеле був дар божий — такий, який мало хто має на Землі. Він зачіпав серця та емоції людей. І він був першим, хто проробляв такі речі, про які 99% гравців можуть лише мріяти й лише 1% можуть повторити. А він був першим. Він назавжди залишиться у наших серцях. Треба, щоб футбольний світ запам'ятав Пеле назавжди», — наголосив президент головного світового футбольного органу.

Утім, навряд чи ця ідея буде втілена в життя, адже далеко не для всіх велич Пеле, який ніколи не грав у Європі, настільки беззаперечна.

Додамо, що зі стадіону «Віла Бельміро» труна з тілом Пеле була доставлена на цвинтар Memorial Necropole Ecumenica, внесений до Книги рекордів Гіннесса як найвищий вертикальний цвинтар у світі з 14 поверхами та 14 тисячами комірками, на даху пожежної машини.

Cortège as it started to leave stadium. pic.twitter.com/lMqPdiIypy — Andy Lines (@andylines) January 3, 2023

Щоправда, труна з Пеле буде встановлена на першому поверсі цвинтаря — це зроблено для зручності доступу вболівальників до тіла легенди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прикута до ліжка 100-річна мати Пеле не знає про смерть сина.

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