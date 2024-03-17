Країна-агресор знову у вогні: в СБУ розповіли про атаку на Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Це сталося в ніч на 17 березня.

Згідно з інформацією джерел УП у спецслужбах, цієї ночі СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один російський НПЗ — Слов'янський.

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«Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю», — зазначило джерело.

Співрозмовник додає, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу рф і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

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Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у росії.

В цілому протягом ночі вибухи чули у щонайменше семи регіонах рф, зокрема у підмосков'ї.

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А мер москви сергій собянін заявив, що нібито у районі аеропорту «домодєдово» було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю.

Крім того, місцеві ЗМІ показали вибухи після нібито падіння уламків безпілотника в районі аеропорту.

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Втім, зранку у трьох московських аеропортах обмежили польоти.

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, минулої ночі українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області. Йдеться про заводи «Роснєфті». Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів рф у Ярославлі.



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