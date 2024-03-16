38.45 / 38.95 41.99 / 42.65
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Дрони атакували два НПЗ у самарській області росії (відео)

8:56 16 березня 2024
Пожежа

В росії із завидною постійністю горять нафтопереробні заводи. Якщо днями було зупинено роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу у Ростовській області, то вранці 16 березня пожежі виникли одразу на двох підприємствах в Самарській області.

«База» стверджує, що о 6-й ранку за місцевим часом дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Почалася пожежа, площу займання оцінювали в 500 квадратних метрів.

У той же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ, де також почалася пожежа. Стверджується, що пожежа за півгодини була приборкана.

РЕКЛАМА

Місцеві паблики цитують губернатора Дмитра Азарова, який заявив, що на території Сизранського НПЗ спалахнула установка з переробки нафтопродуктів і що «спроба атакувати НПЗ у Новокуйбишевську припинена».

РЕКЛАМА

Читайте також: Українські дрони підпалили одразу дві нафтобази в росії (фото, відео)

Також «голосно» цього ранку було в Бєлгороді, де лунала сирена та вибухи. ТГ-канали пишуть про автомобілі, що горіли, і приліт снарядів.

РЕКЛАМА

Тим часом у російському міноборони пишуть про «припинення спроб атак» із застосуванням БпЛА літакового типу, тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір», заявляючи про їхнє «перехоплення над територією Бєлгородської та Курської областей» .

Раніше повідомлялося про потужну пожежу на НПЗ у російській Рязані.

Фото — скріншот

152

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія майбутнього

Частині українців підвищать пенсії 25 березня: в ПФУ пояснили, кому очікувати зростання виплат

Використання цибулевого відвару

Щоб розсада не хворіла: два відвари, які зміцнять ваші рослини

Убита у ФРН українка Марина

Підозрюють росіян: стали відомі нові деталі вбивства української біженки у Німеччині

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик втретє стала мамою: зірку засипали вітаннями (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту