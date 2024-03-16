Дрони атакували два НПЗ у самарській області росії (відео)

В росії із завидною постійністю горять нафтопереробні заводи. Якщо днями було зупинено роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу у Ростовській області, то вранці 16 березня пожежі виникли одразу на двох підприємствах в Самарській області.

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«База» стверджує, що о 6-й ранку за місцевим часом дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Почалася пожежа, площу займання оцінювали в 500 квадратних метрів.

У той же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ, де також почалася пожежа. Стверджується, що пожежа за півгодини була приборкана.

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Місцеві паблики цитують губернатора Дмитра Азарова, який заявив, що на території Сизранського НПЗ спалахнула установка з переробки нафтопродуктів і що «спроба атакувати НПЗ у Новокуйбишевську припинена».

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Також «голосно» цього ранку було в Бєлгороді, де лунала сирена та вибухи. ТГ-канали пишуть про автомобілі, що горіли, і приліт снарядів.

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Тим часом у російському міноборони пишуть про «припинення спроб атак» із застосуванням БпЛА літакового типу, тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір», заявляючи про їхнє «перехоплення над територією Бєлгородської та Курської областей» .

Раніше повідомлялося про потужну пожежу на НПЗ у російській Рязані.

Фото — скріншот

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