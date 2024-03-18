Військовослужбовець Віктор Андрусів розповів про кілька сценаріїв реакції світових лідерів на вибори в росії та незаконне голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Тим часом у рф заявляють, що підрахували всі голоси, і що господар кремля отримав підтримку 87,28% росіян.

«Сигнали майбутнього війни. Сьогодні важливий день, в ньому можуть бути сигнали того, як буде розгортатися ситуація навколо війни, — пише, коментуючи вибори президента рф, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях, які, зокрема, Латвія не визнає легітимними, Віктор Андрусів. — Бо сьогодні світ має відреагувати на путінський фарс під назвою вибори. Отже є кілька сигналів, і їх зв’язок з майбутнім.

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1.Захід ніяк не реагує на вибори. Це означає, що ситуація, яка зараз збережеться. Нас будуть підтримувати, але очікувати, що путін в один день відмовиться від війни і сам піде додому.

2.Орбан і Фіцо, і можливо Трамп — вітають путіна з перемогою на виборах. Це дуже поганий сигнал. Він покаже, що Захід слабкий, не консолідований. Допомогу ми будемо отримувати з перебоями, стаючи все слабшими, а відповідно є ризик досягнення перемир’я. Тут є два підсценарії:

2.1.Орбан, Фіцо і Трамп вітають путіна при мовчанні інших — тоді дивимося вище

2.2.Байден, Макрон, Сунак — жорстко засуджують результати виборів, на фоні вітань Фіцо, Орбана і Трампа — тоді дивимося сигнал 1.

3.Захід дружньо засуджує вибори і не визнає путіна. Це сигнал продовження війни до повної перемоги України. Оскільки за цих обставин, переговори з невизнаним лідером малоймовірні.

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Звісно, що найбільше шансів мають сигнали 2.1 і 1″.

Фото з мережі

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