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Є незаконними та не будуть визнані: в Латвії заявили про нелегітимність виборів президента рф

16:17 15 березня 2024
Путін

У зв'язку з президентськими виборами в росії, запланованими на 17 березня, Комісія у закордонних справах Сейму Латвії ухвалила заяву. У ній вона категорично заперечує та відкидає легітимність виборів, які росія проводить на тимчасово окупованих і незаконно анексованих територіях України. Такі дії росії на міжнародно визнаній території України є незаконними та не будуть визнані, заявив голова комісії Річард Коль, повідомляє пресслужба Сейму Латвії.

«рф сьогодні — це авторитарний режим, який характеризується фіктивними виборами та фіктивною демократією. Ці президентські вибори не будуть ні вільними, ні справедливими через широкомасштабні репресії проти опозиції та незалежних ЗМІ. За відсутності реальної політичної конкуренції та незалежного міжнародного спостереження президентські вибори в росії не мають демократичної легітимності», — заявив Річард Коль.

У своїй заяві комісія також засудила імперіалістичні дії росії та її триваючу агресію проти України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії напередодні виборів путіна готуються до смути.

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