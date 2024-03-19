«Нічого не планували, але спалахнуло почуття»: Соломія Вітвіцька розповіла про роман з військовим

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно показала свого нового обранця, розповіла у програмі «Пісня мого життя», як саме з ним познайомилась. Олексій Ситайло, який раніше був головою одного із районних судів на Сумщині, військовослужбовець.

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«Ми до великої війни вони бачилися кілька разів у спільних компаніях, але не спілкувалися. Все змінило волонтерство, яким я займаюсь вже кілька років. Коли його підрозділ потребував генераторів, ще якихось речей, він до мене звернувся, як до волонтерки. Коли Олексій поїхав на Бахмутський напрямок, я привозила допомогу і його підрозділу, і іншим. Передбачити нічого неможливо, але так сталося. Ми нічого не планували, але почуття загорілося».

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

За словами Соломії, вона важко переживає розлуку із коханим. Але допомагають соцмережі, бо спілкування відбувається у меседжерах або через відеозв'язок.

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«У Олексія були дві важкі контузії, коли він повернувся на ротацію, то проходив лікування. За рішенням ВЛК — була відпустка. Лікарі рекомендували термальні води, ми обрали Закарпаття. У нас була просто можливість побути разом. І я зараз розумію багатьох українок — дуже важко жити на відстані, особливо коли все ще в такому цукерково-квітковому періоді. Дуже чекаю його з перемогою додому і сподіваюся, що вона якомога швидше настане», — розповіла телеведуча.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Дікусар вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився на цивільному заході.

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