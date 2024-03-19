«Нічого не планували, але спалахнуло почуття»: Соломія Вітвіцька розповіла про роман з військовим
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно показала свого нового обранця, розповіла у програмі «Пісня мого життя», як саме з ним познайомилась. Олексій Ситайло, який раніше був головою одного із районних судів на Сумщині, військовослужбовець.
«Ми до великої війни вони бачилися кілька разів у спільних компаніях, але не спілкувалися. Все змінило волонтерство, яким я займаюсь вже кілька років. Коли його підрозділ потребував генераторів, ще якихось речей, він до мене звернувся, як до волонтерки. Коли Олексій поїхав на Бахмутський напрямок, я привозила допомогу і його підрозділу, і іншим. Передбачити нічого неможливо, але так сталося. Ми нічого не планували, але почуття загорілося».
За словами Соломії, вона важко переживає розлуку із коханим. Але допомагають соцмережі, бо спілкування відбувається у меседжерах або через відеозв'язок.
«У Олексія були дві важкі контузії, коли він повернувся на ротацію, то проходив лікування. За рішенням ВЛК — була відпустка. Лікарі рекомендували термальні води, ми обрали Закарпаття. У нас була просто можливість побути разом. І я зараз розумію багатьох українок — дуже важко жити на відстані, особливо коли все ще в такому цукерково-квітковому періоді. Дуже чекаю його з перемогою додому і сподіваюся, що вона якомога швидше настане», — розповіла телеведуча.
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