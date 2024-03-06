38.15 / 38.63 41.40 / 42.09
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дмитро Дікусар вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився на цивільному заході

15:48 6 березня 2024
Дмитро Дікусар

Танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який в лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився на цивільному заході. Він взяв участь у пресконференції Української ліги ветеранів, що створює реабілітаційні центи для військових.

«Сьогодні два роки як я повністю перейшов на „військові рейки“. Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж, ні! Безперечно, накопичилась втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом, дає поштовх рухатись і не зупинятись», — пише Дмитро.

Він підкреслює, що війна дуже змінилась, і військові теж. На його думку, саме зміни можуть допомогти перемогти загарбників.

«Постійні зміни — тактика, яку не перемогти», — десь почув я нещодавно. Тому, рухаємось далі, любі українці і не ведемся на «дешеві» маніпуляції, що мають намір нас роз"єднати і ослабити! Краще помолимось за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати!", — звернувся до передплатників Дікусар.

РЕКЛАМА

Він додав, що останнім часом йому не вистачає улюбленої справи. Проте він «танцює» на фронті, виконуючи бойові задачі.

Раніше Дмитро Дікусар розповів, коли знову повернеться на паркет.

РЕКЛАМА

Також хореограф висловився про тих чоловіків, які втекли під час війни за кордон.

Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

РЕКЛАМА

248

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Залужний

У Вінниці зал стоячи аплодував Залужному

дівчина

«Точно відкриють скриньку зі скарбами»: на кого до 16 березня чекає великий достаток

Перевірка на кордоні

Ще одна служба зможе перевіряти військовозобов’язаних без звернень до ТЦК: що відомо

Верховна Рада

По 200 тисяч офіцерам-котрактникам та пів мільйона за збитий літак: до Ради внесли новий закон про виплати військовим

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту