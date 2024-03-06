Дмитро Дікусар вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився на цивільному заході

Танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який в лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився на цивільному заході. Він взяв участь у пресконференції Української ліги ветеранів, що створює реабілітаційні центи для військових.

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«Сьогодні два роки як я повністю перейшов на „військові рейки“. Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж, ні! Безперечно, накопичилась втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом, дає поштовх рухатись і не зупинятись», — пише Дмитро.

Він підкреслює, що війна дуже змінилась, і військові теж. На його думку, саме зміни можуть допомогти перемогти загарбників.

«Постійні зміни — тактика, яку не перемогти», — десь почув я нещодавно. Тому, рухаємось далі, любі українці і не ведемся на «дешеві» маніпуляції, що мають намір нас роз"єднати і ослабити! Краще помолимось за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати!", — звернувся до передплатників Дікусар.

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Він додав, що останнім часом йому не вистачає улюбленої справи. Проте він «танцює» на фронті, виконуючи бойові задачі.

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Раніше Дмитро Дікусар розповів, коли знову повернеться на паркет.

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Також хореограф висловився про тих чоловіків, які втекли під час війни за кордон.

Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

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