Тариф на газ: скільки потрібно буде платити з 1 квітня

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення має залишатися незмінною.

Зокрема, клієнти компанії «Нафтогаз України» мають сплачувати, як і раніше, по 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Більш того, компанія надавала можливості отримувачам послуги економити — у випадку оплати за газ до 15-го числа обіцяли одновідсоткову знижку при оплаті у наступному місяці.

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Втім, на ринку є низка компаній, яка пропонує клієнтам й іншіціни. Ось така ситуація, наприклад, складається на ринку у березні цього року. Залежно від газопостачальної компанії, вартість кубометра газу коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Фото "Газправди"

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Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов підтверджував, що міжнародні партнері наголошують на необхідності лібералізації цін на енергію, зокрема, на газ та електроенергію.

Фото Pixabay

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