Ціна на газ у березні: постачальники оприлюднили цифри

Газопостачальники, які покращують сервісне обслуговування споживачів, до 1 травня 2024 року не будуть підвищувати ціну на газ.

У березні 12 компаній пропонують газ для населення за цінами від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

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Річні контракти постачальників газу діють щонайменше до 1 травня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Пропозиції постачальників:

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«Еру Людям» — 7,70 гривень

«Енерджі трейд груп» — 7,799

«Нафтогаз України» — 7,96

«Тернопільгаз збут» — 7,96

«Прикарпат енерго трейд» — 7,98

«Полтавагаз збут» — 7,99

«Галнафтогаз» — 7,99

«Львівенергозбут» — 8,20

«Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46

«Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46

«Асканія Енерджі» — 9,95

«СвітлоГаз» — 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року «Нафтогаз» отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа «Твій Газзбут», державна компанія займає понад 98% ринку постачання газу для населення. Вона продає газ для 12,4 млн домогосподарств.

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Крім того, «Нафтогаз» продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривні за кубометр для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

Зазначимо, що під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року. А ціна на блакитне паливо регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК «Нафтогаз України». За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це відбудеться після скасування воєнного стану.

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