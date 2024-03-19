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путін відвідає Китай у травні — Reuters

10:05 20 березня 2024
Путін

Президент росії володимир путін поїде до Китаю в травні для переговорів з Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави кремля за час його нового так званого президентського терміну, повідомили п'ять джерел, знайомих з цим питанням.

«путін відвідає Китай», — повідомило Reuters одне з джерел, яке говорило на умовах анонімності. Ці дані незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що поїздка путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два джерела повідомили, що візит путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі в Європу.

У кремлі, відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters, заявили, що інформація про візити путіна буде оприлюднена ближче до дати.

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«Зараз готується кілька президентських візитів і кілька контактів на високому рівні, — сказав речник кремля дмитро пєсков. — Ми будемо інформувати вас по мірі наближення».

Раніше повідомлялося, що Північна Корея поставила росії 7000 контейнерів з боєприпасами.

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