Північна Корея відправила близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням до росії з минулого року, щоб допомогти підтримати її війну в Україні, заявив міністр оборони Південної Кореї. Шин Вон Сік поділився цією оцінкою на прес-конференції через кілька годин після того, як південнокорейські і японські військові заявили, що Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності в своїх східних водах, доповнивши серію демонстрацій озброєнь на тлі зростаючої напруженості у відносинах з конкурентами, пише Time. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю.

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З початку 2022 року Північна Корея використовувала вторгнення росії в Україну як відволікаючий маневр для посилення випробувань своєї зброї, а також об'єдналася з москвою, оскільки лідер Кім Чен Ин намагається вийти з дипломатичної ізоляції і приєднатися до єдиного фронту проти США, зазначає видання.

Американські та південнокорейські офіційні особи звинуватили Північну Корею в постачанні росії артилерійських снарядів, ракет та іншого обладнання в останні місяці для підтримки її війни в Україні, заявивши, що такі поставки зброї прискорилися після саміту між Кімом і президентом путіним у вересні минулого року.

За словами південнокорейських чиновників і приватних експертів, Північна Корея в обмін на це, можливо, отримала вкрай необхідну продовольчу та економічну допомогу, а також військову допомогу, спрямовану на модернізацію військ Кіма. І москва, і Пхеньян заперечують існування угоди про постачання зброї між країнами.

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Під час прес-конференції в Сеулі Шин Вон Сік заявив, що південнокорейські військові вважають, що Північ, яка спочатку покладалася на кораблі, все частіше використовує залізницю для відправки поставок зброї в росію через їхній сухопутний кордон.

В обмін на відправку, можливо, кількох мільйонів артилерійських снарядів та інших матеріалів, Північна Корея отримала понад 9000 російських контейнерів, ймовірно, з гуманітарною допомогою, сказав він. На його думку, росія може постачати Північній Кореї паливо всупереч санкціям Ради Безпеки ООН, які жорстко обмежують імпорт нафти і нафтопродуктів до КНДР.

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Крім того, північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім надіслав путіну привітання з «переобранням» на посаду президента росії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що корейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність для поставок до росії.

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