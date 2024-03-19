Нова грошова допомога для українців: як подати заявку на отримання 6600 грн

Входячи в скрутне положення багатьох українців, вітчизняні і зарубіжні благодійники продовжують виплачувати їм певні суми грошей.

Зокрема, про нову виплату заявили Благодійний фонд «Люмос Україна» разом із Всеукраїнською громадською організацією «Україна без сиріт» за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України.

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Анонсована ними короткострокова програма багатоцільової грошової допомоги адресована сім'ям з дітьми, зокрема сім'ям ВПО. Її розмір складає 6600 грн.

Проєкт реалізується у Сумській, Харківській та Житомирській областях. Вказано, що він покликаний підтримати найуразливіші сім'ї з дітьми, зокрема серед переселенців.

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Заявлену суму виплати нараховуватимуть упродовж пів року по 1100 грн щомісяця.

Передбачено допомогу для:

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сімей, які виховують дитину з інвалідністю чи особливими освітніми потребами;

сімей з двома та більше дітьми, які повернулися з інтернатної установи;

малозабезпечених сімей з трьома та більше дітьми;

одиноких батьків, які виховують дитину віком до 18 років, зокрема дитину з інвалідністю або з особливими освітніми потребами;

прийомних сімей, які виховують дітей віком до 3 років.

Для того, щоб отримати грошову підтримку, необхідно подати:

відповідну заявку (з обовʼязковим зазначенням ПІБ та РНОКПП)

контактний номер телефону

дані про зареєстроване або фактичне місце проживання

документи про статус ВПО

підтвердження кількості дітей та їх віку

документи про додатковий статус — багатодітні, самотні, дитина з інвалідністю тощо.

Бльш детальну інформацію про виплату грошової допомоги і куди звертатися, можна отримати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами:

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Житомирська область: Обласний Департамент Соцзахисту населення Житомирської області: 997 898 905, координатор Програми по Житомирській області: 980 349 412.

Харківська область: Обласний Департамент Соцзахисту населення Харківської області: 504 079 600, координатор Програми по Харківській області: 504 079 400.

Сумська область: Обласний Департамент Соцзахисту населення Сумської області: 504 079 700, координатор Програми по Сумській області: 504 079 800.

У разі схвалення заявки, виплати надійдуть людині поштовим переказом або на зазначений нею IBAN.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як бути нашим співвітчизникам, хто ось-ось втратить статус тимчасового захисту в Чехії.

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