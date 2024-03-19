Тимчасовий захист українських біженців у Чехії: що станеться після 31 березня

У Чехії, президент якої знайшов такі потрібні українським бійцям снаряди, завершили реєстрацію на продовження статусу тимчасового захисту у цій країні для біженців з України (це сталося 15 березня).

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Відповідно ті наші співвітчизники, хто не встиг зареєструватися онлайн, втратять свій статус після 31 березня 2024 року, інформують на Facebook-сторінці чеського МВС для українських біженців Naši Ukrajinci.

Звичайно, можна подати заяву на захист повторно, але автоматично його вже не поновлять. Також слід врахувати, що якщо людині знову нададуть тимчасовий захист, це не означає, що вона повторно матимете право на державну допомогу, наприклад, на оплачуване державою медичне страхування.

Повторне подання заяви здійснюється через один з відділень Крайових центрів допомоги Україні (KACPU).

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«Зверніть увагу, що буде проведено новий розгляд підстав для надання тимчасового захисту, так само, як і у випадку подачі першої заяви. Той факт, що ви отримали тимчасовий захист в минулому, не є підставою для його повторного надання», — попередили у МВС Чехії.

Українці, які хочуть подати заяву на отримання тимчасового захисту у Чехії, можуть звертатися до Крайових центрів допомоги Україні (KACPU) у 12 регіонах та місті Прага, а для отримання так званого екстреного житла — у пункти двох міст:

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Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (телефон для довідок +420 771 288 779);

Брно, Hněvkovského 30/65 (+420 770 132 569).

Водночас про довготривале гуманітарне житло можна просити лише у KACPU в місті Острава.

Нагадаємо, що у Чехії було прийнято рішення про скорочення права на безплатне проживання для українських біженців до 90 днів, водночас було припинено безстрокову допомогу для вразливих верств населення (пенсіонери, студенти та сім'ї з дітьми).

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