«Найгірший день у житті»: помер знаменитий російський спортивний коментатор Василь Уткін, який засудив напад на Україну

У вівторок, 19 березня, стало відомо про смерть 52-річного російського спортивного коментатора Василя Уткіна, який називав пропагандиста Соловйова «педерастичною мавпою» і засуджував напад країни-агресора на Україну, але при цьому не виїхав з країни-агресора і мріяв побачити матч Україна — росія.

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За даними Telegram-каналу Mash, три дні тому Василь почувався добре, на проблеми зі здоров'ям не скаржився. Перебував у своєму заміському будинку і напередодні повернувся до москви, де йому стало кепсько. Викликав «швидку», його госпіталізували, але реанімаційні заходи не допомогли. Вдень лікарі кардіологічного відділення лікарні ім. Пирогова констатувала смерть. Попередня причина — тромбоемболія легеневої артерії. Його мама Наталія Ігорівна дізналася про смерть сина із повідомлень ЗМІ.

«Найгірший день у житті», — написав Уткін 24 лютого 2022 року на своїй сторінці в Twitter у день повномасштабного вторгнення путінських військ на нашу землю.

Василь Уткін, якого усунули від коментування ЧС-2018 у Росії, був одним із тих, хто підтримав мирні протести у Білорусі, вважав Крим та Донбас великими помилками путіна.

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«Я згадую, як у 2012 році я працював на чемпіонаті Європи в Україні і півтора тижні провів у Донецьку. Тепер я не можу собі уявити, що сталося і як все могло так змінитися. Це було благополучне місто, яке прекрасно жило. Живи і радуйся просто. І ось така катастрофа … Я говорю не про політику, а про те, як було влаштовано життя людини і як він його вів, неможливо було припустити, що в цьому місті через два роки буде війна», — озвучив свою позицію Уткін з приводу того, що трапилося, ще 2014-го.

Багато його коментаторських перлів ставали мемами: «Кріштіану! Ну, звичайно, давайте посвистимо. Хто любить гарних та розумних? Ніхто! По собі знаю», «А чого ж ви тут хотіли? Так, була спроба вгадати, що зараз буде пас, і перехопити м'яч. А в мене одного разу була спроба привітати дівчину із 8 березня. І нічого — потрапив до „обєз'янніка“. Чого лише не трапляється у житті дорослого чоловіка», «Мамо, я дивлюся на цей матч! Я дивлюся цей футбол» («МЮ» — «Реал», 4:3, хет-трик Роналду. — Авт.), «Чомусь на цьому чемпіонаті Європи всіх футболістів забирають з поля ногами вперед».

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«Крім того, що ми багато спілкувалися, я можу ще сказати, що ми з ним товаришували. Ми не просто спілкувалися, а саме дружили. Що я згадуватиму? Будь-яка розмова з ним. Це завжди було цікаво. Він розумний, начитаний, освічений, розуміючий. Я про нього можу тільки добрі слова сказати», — відреагував на смерть Уткіна головний тренер збірної росії з футболу Валерій Карпін.

Зазначимо, що Уткін багато разів сидів на дієті. Його вага сягала 215 кг, яку вдалося знизити до 125 кг після операції на шлунку.

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Як відомо, Василь Уткін став популярним коментатором та спортивним журналістом у середині 1990-х, коли працював на каналах «НТВ» та «НТВ Плюс». У 2012 році він працював на українському ТБ та коментував матчі чемпіонату Європи на телеканалах «Футбол».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий спортивний телекоментатор Юрій Розанов помер у 59 років.

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