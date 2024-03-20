Подання документів обов'язкове, а відеозйомка заборонена: до мобілізаційного закону внесуть важливі зміни

Під час вручення повісток працівники ТЦК повинні будуть представлятись та пред'являти свої посвідчення. Відповідну поправку до великого законопроекту про мобілізацію підтримав профільний Комітет Ради.

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Із її остаточним затвердженням співробітники ТЦК будуть зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення — на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

У випадку ж не пред'явлення документів, що посвідчують особу співробітника ТЦК, особа може не брати повістку.

Загалом на останньому засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки було розглянуто 660 поправок, повідомила нардеп Ірина Фріз.

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Серед інших пропозицій, які були схвалені членами Комітету:

можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих в/ч (процедура рекрутингу);

використання електронного кабінета мобілізованого як право, а не обов’язок;

покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізаціі у селах і селищах до 10 тисяч осіб на районні держадміністрації, а не на старост.

Коментуючи підтримку новацій щодо рекрутингу, народний депутат Володимир В'ятрович зауважив, що її обговорення на комітеті було бурхливим, адже представники Міноборони й Генерального штабу «наполягали на праві посилати людей саме куди завгодно», а рекрутинг обмежити мізерною кількістю підрозділів, визначених як пріоритетні.

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«За дивною (скажімо прямо, совєтською) логікою міноборони й генштабу, чим більше людей і частин охоплено рекрутингом, тим менше мобілізаційного резерву. Хоча за нормальною логікою все з точністю до навпаки — чим більше вакансій у війську буде заповнено за допомогою рекрутингу, тим менше вакансій залишиться заповнити через мобілізацію», — відзначив депутат.

Також депутати проголосували за відхилення електронних повісток.

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Не було підтримано і поправку, яка надаваом би право громадянам вести фото- та відеофіксацію при врученні їм повісток.

Загалом станом на 20 березня оборонний комітет розглянув вже 1505 запропонованих поправок із понад 4 тисяч поданих.

Нагадаємо, що діючі військові, які не мають можливості залишити свої позиції для короткого перепочинку через брак кадрів для заміни, напередодні вже запропонували передати бойовим бригадам списки військовозобов'язаних та дозволити їм самим шукати ухилянтів.

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