У Раді хочуть збільшити штрафи для ухилянтів, а найбільш злісних з них оголошувати у розшук

До другого читання законопроекту про мобілізацію до нього хочуть внести правки щодо можливості дозволити подавати «ухилянтів» в розшук, а також збільшити адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації. Про це під час телемарафону заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко.

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За його словами, поки що це лише пропозиції, внесені урядом на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

«Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку — цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд…», — сказав депутат.

На його переконання, ці пропозиції мають пройти фаховий аналіз у правоохоронному комітеті ВР, але це може статися тільки після того, коли законопроєкт про мобілізацію пройде Комітет нацбезпеки і сесійний зал Верховної Ради.

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Нагадаємо, що на останньому засіданні оборонного Комітету депутати підтримали зокрема пропозицію, за якою під час вручення повісток працівники ТЦК повинні будуть представлятись та пред'являти свої посвідчення.

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