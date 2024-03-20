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Суспільство та люди

У Раді хочуть збільшити штрафи для ухилянтів, а найбільш злісних з них оголошувати у розшук

14:17 20 березня 2024
Затримання ухилянтів на кордоні

До другого читання законопроекту про мобілізацію до нього хочуть внести правки щодо можливості дозволити подавати «ухилянтів» в розшук, а також збільшити адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації. Про це під час телемарафону заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко.

За його словами, поки що це лише пропозиції, внесені урядом на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

«Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку — цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд…», — сказав депутат.

На його переконання, ці пропозиції мають пройти фаховий аналіз у правоохоронному комітеті ВР, але це може статися тільки після того, коли законопроєкт про мобілізацію пройде Комітет нацбезпеки і сесійний зал Верховної Ради.

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Нагадаємо, що на останньому засіданні оборонного Комітету депутати підтримали зокрема пропозицію, за якою під час вручення повісток працівники ТЦК повинні будуть представлятись та пред'являти свої посвідчення.

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