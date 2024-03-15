Гроші замість мобілізації: кому депутати хочуть дати можливість «відкупитися» від армії

Поки новий закон про мобілізацію розглядається у Верховній Раді, в суспільстві продовжується обговорення його можливих положень.

Одне з тих, що визивають найбільше суперечок — про те, чи можуть високі офіційні заробітки дозволити уникнути мобілізації до лав ЗСУ шляхом сплати значних податків.

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Адже в Україні є ряд професій, представники яких можуть дозволити собі сплачувати великі гроші задля того, щоб не йти до війська. Йдеться, зокрема, про менеджерів високого рівня, низки робітничих професій, IT-фахівців та працівників сфери продажів.

Про це розповів в ефірі телемарафону виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно.

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За його словами, чимало громадян в Україні зараз отримують зарплатню, вищу за 35 тис. грн. Це, зокрема, представники менеджерських посад, які керують відділами, чи керівники відділів, чи директори. Також до цього списку належать багато робітничих спеціальностей.

«Наприклад, якщо подивитися „тонувальник“, „автомаляр“, „арматурник“, „укладник плитки“, то середню зарплату, яку ми бачимо по вакансіях, вона вища за 35 тисяч», — зауважив Міхно.

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Також до високооплачуваних спеціальностей зараз належить уся галузь IT. Попри те, що кількість вакансій тут, на жаль, значно скоротилася, рівень зарплат усе ще доволі високий.

«Також дивлюся напрямки, які стосуються продажів, і такі позиції, як „регіональний менеджер“, „продавець-консультант“, які працюють business-to-business форматом, дуже часто пропонують зарплати вищі за цю позначку», — додав Артур Міхно.

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В той же час член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що пропозиція отримати «бронь» за гроші навряд чи ввійде в фінальну версію закону.

«Моє ставлення до бронювання за гроші — негативне. В новому законі про мобілізацію це точно не прописано. Але знаю, що ця тема була ініційована представниками Кабінету міністрів України. На мою думку, дуже мала ймовірність, що ця ініціатива буде реалізована. Бо це відверте порушення принципів рівності та напряму залежить від матеріального статку людей, і, відповідно, буде негативно сприйняте суспільством. Як на мене, то у ініціативи бронювання за гроші дуже суперечлива суть, тому малоймовірно, що таке нововведення може мати місце. В законопроєкті про мобілізацію питання бронювання від мобілізації за кошти або податки взагалі не розглядається», — розповів він сайту ТСН.ua.

В той же час Веніславський додав, що це питання входить винятково до сфери повноважень Кабміну, тому гіпотетично може бути вирішене на підзаконному рівні.

«Але особисто я не бачу зараз механізму, який би дозволив це реалізувати. Відповідно, моє ставлення до цього — негативне», — додав Федір Веніславський.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні змінили умови рекрутингу у ЗСУ.

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