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Про відвоювання Криму та Донбасу не йдеться: комбат «Вовків Да Вінчі» — відверто про мобілізацію українців та можливості росіян

15:20 20 березня 2024
Мобілізація в Україні

Без мобілізації щонайменше 250 000 людей в України немає шансів стримувати наступ російських окупантів, а про визволення територій навіть не йдеться. Про це заявив командир окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов, пише LIGA.net.

«Без мобілізації хоча б 250 000 людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька — теж», — сказав він.

На думку Філімонова, здатність України оборонятися залежить від багатьох факторів, наприклад, від змін в армії, рекрутингу, мобілізації, допомоги від західних союзників, дозволу на використання західної зброї на території росії, а також від подій, які відбуваються всередині країни-агресорки.

«Якщо помре путін чи зʼявиться умовно ще один Вагнер, який все ж дійде до Москви, якщо розпочнеться визвольна боротьба окупованих Російською імперією народів, то все може перевернутися з ніг на голову», — сказав командир «Вовків Да Вінчі».

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Як писали «ФАКТИ», у Верховній Раді хочуть збільшити штрафи для ухилянтів, а найбільш злісних з них оголошувати у розшук.

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