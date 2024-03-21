Ворог атакував Київ «кинжалами»: відомо про постраждалих і руйнування

Після паузи в 44 дні, російський ворог завдав чергового ракетного удару по Києву, де постійно виявляють шпигунів та навідників.

Для удару противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території рф. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації,

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Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні.

Зокрема, о 4.58 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві. Окрім цього в столиці було чутно вибухи.

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О 5.00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» в напрямку Києва.

О 5.02 мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи в місті. За його словами, працювала ППО.

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О 5.06 стало відомо про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» в напрямку Києва.

І, нарешті, о 6.10 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

- в Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

- у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

На цю хвилину достеменно відомо про двох постраждалих — дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

«І не забувайте підтримувати та допомагати воїнам Сил Оборони. Їм важлива ваша підтримка! Їм потрібен надійний тил. Від кожного з нас залежить наша Перемога!» — закликав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, росіяни вкотре обстріляли багатостраждальний Харків.

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