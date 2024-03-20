Ракета окупантів знову потрапила в багатоповерхівку у Харкові: є жертви (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Украину. Вдень 20 березня було обстріляно Харків. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

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«Троє загиблих та п'ятеро поранених, масштабна пожежа — росіяни знову вдарили по Харкову. Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях — зберігається загроза повторного обстрілу», — йдеться у повідомленні.

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За даними мера Харкова Ігоря Терехова, швидше за все, удар було завдано «Іскандером».

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Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість жертв збільшилася до 4. Поранено 7 людей.

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