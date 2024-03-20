38.81 / 39.38 42.28 / 42.97
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ракета окупантів знову потрапила в багатоповерхівку у Харкові: є жертви (фото)

14:46 20 березня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Украину. Вдень 20 березня було обстріляно Харків. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Троє загиблих та п'ятеро поранених, масштабна пожежа — росіяни знову вдарили по Харкову. Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях — зберігається загроза повторного обстрілу», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, швидше за все, удар було завдано «Іскандером».

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість жертв збільшилася до 4. Поранено 7 людей.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями ворог атакував Миколаїв. В місті було два «прильоти».

647

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Самодостатність

Занадто незалежні: три знаки зодіаку, які вважають за краще обходитися без сторонньої допомоги і покладаються лише на себе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту