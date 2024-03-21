Передостанній четвер місяця, 21 березня — сприятливий день, в який представники багатьох знаків Зодіаку можуть зайнятися початком нових проєктів, вважають астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні у житті багатьох людей передбачаються зміни, які можуть бути як позитивними, так і негативними — все буде залежати від ваших намірів, попереджають знавці руху зірок.

Овен

Вдалий для Овнів день, коли деякі бажання можуть здійснитися без їхньої безпосередньої участі. У першій половині дня краще зайняти вичікувальну позицію і не втручатися в те, що відбувається. Рівень енергії зросте до вечора. Можливі зустрічі з цікавими людьми.

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Телець

Віддайте перевагу тим заняттям, які вам дійсно подобаються і приносять позитивні емоції. В іншому разі Тельцям буде складно зосередитися й уникнути помилок. Великий і складний проєкт сьогодні краще не починати. Покроковий план допоможе вам працювати ефективніше.

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Близнюки

Щоб день пройшов вдало, Близнюкам потрібно скласти план і дотримуватися його. Не йдіть на поводу у своїх миттєвих бажань: це може поставити вас у складну ситуацію. Обіцянки, які вам дають 21 березня, найімовірніше, не буде виконано. Враховуйте це і не вірте всьому, що почуєте.

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Рак

День із підвищеним емоційним фоном, тому Ракам буде складно стримувати себе. У розмовах ви можете образити співрозмовника або видати якусь особисту інформацію. Краще обмежити спілкування, тримати дистанцію з оточенням. Не порушуйте сьогодні правил або інструкцій.

Лев

Поспіх сьогодні вам зашкодить. Рухайтеся обережно, прораховуйте кожен крок, щоб не потрапити в складну ситуацію. Доброю ідеєю буде розпланувати свій день, щоб усе встигнути до терміну. Не вірте всьому, що вам говорять, перевіряйте інформацію: 21 березня хтось захоче вами маніпулювати.

Діва

Перша половина дня підходить для планування, розподілу своїх можливостей. Не ризикуйте сьогодні, чим би ви не займалися, користуйтеся стандартними добре знайомими методами в роботі. Дівам краще обмежити контакти, рідше розмовляти з оточенням, не вступати в суперечки.

Терези

Серед вашого оточення хтось намагається ввести вас в оману і надає невірну інформацію. Перевіряйте всі факти, перш ніж їх використовувати, не приймайте рішення, не подумавши. Раціональний план на день зробить вашу роботу ефективнішою, додасть упевненості.

Скорпіон

Не варто сьогодні слухати близьких або довіряти оточенню: багато хто прикрашатиме події й даватиме вам невірну інформацію. Щоб усе встигнути вчасно, дійте за вашим планом. Не поспішайте, коли ухвалюєте рішення: подумайте двічі, прорахуйте всі ризики і наслідки.

Стрілець

Сьогодні ваш настрій змінюватиметься протягом дня, тому налаштовуйтеся на позитив, більше спілкуйтеся з життєрадісними людьми. Проявляйте фантазію, будуйте сміливі плани. У розмовах ви можете дізнатися якусь важливу інформацію, проте перевіряйте всі факти, не вірте на слово.

Козоріг

Вам захочеться дізнатися якийсь секрет, розгадати сенс чиєїсь фрази. Однак не варто витрачати на це занадто багато часу. У вас багато роботи й потрібно сфокусуватися на ній, щоб не пропустити терміни. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до колег і друзів: вам сподобається результат.

Водолій

Сьогодні велика ймовірність зробити помилку. Перевіряйте всю роботу, яку вже зробили, звертайте увагу на дрібні деталі. Промахи 21 березня можуть негативно позначитися на вашому професійному становищі. Водоліям не завадить гарна порада: запитуйте думку професійних людей.

Риби

Зірки не рекомендують Рибам сьогодні ділитися своїми планами з оточенням. Найімовірніше, ви почуєте багато критики й образливих зауважень. Зосередьтеся на роботі, менше розмовляйте і не вступайте в суперечки. Інакше виникне напружена ситуація і потрібні вам стосунки можуть швидко зіпсуватися.

Також нагадаємо, що за Східним гороскопом 21 березня — день Дерев'яної Мавпи, пише Метеопрог.

Дерев'яна Мавпа відома своєю пустотливістю і недовірливістю, але в той же час вона є чесною і консервативною, що дозволяє їй приймати обдумані рішення. Не така проста, як здається на перший погляд.

«Сьогодні — вдалий день для вас, коли ви може знайти несподівані рішення для вирішення труднощів, з якими зіткнетеся. На роботі не зациклюйтеся над справами, яких не можете вирішити, просто відкладіть їх на наступний день. Краще допоможіть тим, хто вас просить. Цей день також підходить для того, щоб навести порядок в робочих і домашніх справах, а також знайти час для відпочинку і відновлення сил», — радять астрологи.

Щодо відпочинку, то сьогодні можна послухати співачку, яку, як кажуть, Потап колись забирав зі школи через юний вік, і яка стала красивою дорослою жінкою.





Ще одна красуня розповідає, що на душі у неї чомусь тривожно (що зовсім не дивно після нічного обстрілу терористами Києва). Але жити треба — в тому числі і назло путлєру.



А життя — це завжди любов, нагадує відомий гурт з Полтави.



І, звичайно, як же можна обійтися весною без Віталіка — улюбленця школярок, бабусь і поважних жінок будь-якого віку.



Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень.

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