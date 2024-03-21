Співачка Юлія Юріна спалила російський паспорт

Колишня солістка гурту YUKO Юлія Юріна, яка нещодавно заявила, що хоче позбутися громадянства рф та отримати українське, публічно спалила російський паспорт. Це вона зробила у своєму новому кліпі на пісню «Чорна хмара», який став саундтреком до фільму «Залишайся онлайн».

ВІДЕО ДНЯ

Композицію співачка разом з музикантами писала у підвалах, а відео знімали в маленькій кімнаті. За словами Юлії, в кліпі вона спалює не справжній документ, проте це дуже пов’язано з її особистою історією. Співачка має російське походження, проте давно живе в Україні, пропагує національну культурі та вже 12 років намагається отримати громадянство.

«Перший кліп, який був випущений разом з треком „Чорна хмара“, був відзнятий в маленькій кімнаті. Ми повісили чорне простирадло, поставили статичну камеру, і я попросила інших волонтерів світовим обладнанням робити мені різні спецефекти. І в умовах повномасштабного вторгнення, у підвалі ми самостійно з волонтерами зняли те відео. Цей кліп і пісня дуже сильно відгукнулися авторам фільму „Лишайся онлайн“. Тому вони запропонували зробити його одним із саундтреків. Ми погодилися і відзняли нове відео з додаванням кадрів з фільму, яке вже єднає між собою і історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі», — прокоментувала роботу Юлія.

«ФАКТИ» також писали про те, що у 2021 році український паспорт отримав відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

РЕКЛАМА

Також українське громадянство отримав телеведучий Олексій Суханов, який переїхав з росії.

Фото: instagram.com/yurina_yuyu

РЕКЛАМА

167

Читайте нас у Facebook