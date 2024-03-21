Викрили на гарячому: депутат вимагав хабар у військового

Нещодавно СБУ затримала двох посадовців, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів для армії, а днями НАБУ повідомило про підозру депутату облради — голова бюджетного комітету вимагав у військовослужбовця частину коштів, які йому у вигляді матеріальної допомоги виділялися на лікування.

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Як зазначають в антикоррупційному бюро, у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Депутата викрили «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди. Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті — позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше на Львівщині винесли вирок прикордоннику, який отримав хабар 700 доларів. Він обіцяв хабародавцю вплинути на прийняття рішення службовими особами щодо прийняття останнього на військову службу за контрактом.

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Фото НАБУ

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