Налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів для армії: СБУ затримала двох посадовців

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

Як повідомили в СБУ, у Києві «на гарячому» затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника — гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

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Йдеться про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

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СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» — 14,6 тис. американських доларів.

При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.

СБУ вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки.

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У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:

- комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;

- ⁠майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);

- ⁠ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави — 10 млн грн кожному.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про те, як керівництво київських вишів наживається на армії.

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