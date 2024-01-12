Обіцяв вплинути на рішення щодо служби: на Львівщині винесли вирок прикордоннику, який отримав хабар 700 доларів

В Україні продовжується боротьба з корумпованими чиновниками та правоохоронцями. Сихівський районний суд Львова визнав колишнього інспектора прикордонної служби винним у зловживанні впливом. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

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30 січня 2022 року обвинувачуваний, перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби, отримав від громадянина першу частину неправомірної вигоди у сумі — 150 доларів США. За це обіцяв вплинути на прийняття рішення службовими особами щодо прийняття останнього на військову службу за контрактом.

Через тиждень обвинувачуваний отримав другий транш — 550 доларів. Тоді ж його і взяли «на гарячому». Слідчі інкримінували справу за ч.2 ст.369−2 КК України — одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні кримінального визнав повністю, щиро розкаявся та повністю підтвердив фактичні обставини. Просив суд суворо не карати.

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Суд визнав можливим обмежитися лише допитом обвинуваченого та з`ясуванням даних про його особу. При цьому йому було роз`яснено, що в цьому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

В результаті прикордонника визнали винним у злочині та призначили покарання у виді двох років позбавлення волі. Він на користь держави за проведення експертизи має сплатити 22 652,40 гривень.

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Раніше повідомлялося, що колишній міліцейський начальник із Запоріжжя виявився шпигуном росіян. Він вишукував та передавав ворогам координати оборонних заводів.

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