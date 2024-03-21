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Суспільство та люди

ТЦК почали виписувати повістки 17-річним: в чому справа

20:12 21 березня 2024
Військовізобов'язані

Через гучні інциденти з діями працівників ТЦК та СП похід до військкомату став асоціюватися у багатьох українців як небезпечна справа.

Навіть пояснення про те, що відвідування військкомату — це зовсім не раптова відправка до армії, не завжди переконує громадян. Певно, тому Одеський обласний ТЦК та СП був змушений дати у соціальній мережі пояснення про те, що зараз в країні триває приписка юнаків 2007 року народження.

І, згідно з чинним законодавством, громадяни, які отримали повістку для приписки, мають особисто прибути на призовні дільниці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

У повідомленні наголошується, що приписці підлягають усі допризивники, які мешкають на території міста та району.

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Також зазначається, що в повістці вказано повний перелік документів, які юнаки мають подати особисто до призовних дільниць.

Також в ТЦК звернули увагу, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо допризивник не може прибути на дільницю у зазначений час, на то мають бути поважні причини.

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При цьому працівники військкомату пояснили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху й рівня освіти.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у Раді хочуть збільшити штрафи для ухилянтів, а найбільш злісних з них оголошувати у розшук.

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