На Близнюків чатують неприємності, а Тельців нарешті оцінить начальство: гороскоп на 22 березня 2024 року

П'ятницю, 22 березня, астрологи, які раніше давали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, називають днем, коли минуле матиме великий вплив на сьогодення. Це стосується виправлення раніше допущених помилок чи не ухвалення свого часу необхідних рішень. Наразі є час це змінити, що матиме позитивні результати в майбутньому. Також у цей день варто остаточно позбутися стосунків, які вже віджили своє. Чи навпаки — перезавантажити їх, якщо не все втрачено.

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Також зірки радять не починати сьогодні нові справи, а ось ті, що були впроваджені раніше, не варто кидати. День підходить для аналізу та виправлення помилок.

Овен

Вдалий день для зустрічей із потрібними людьми, для пошуку нових ділових контактів. Сьогодні Овни чарівні й доброзичливі, що допоможе їм у встановленні корисних зв'язків. Будьте ввічливі з колегами: є ймовірність відновлення старого конфлікту. Зберігайте холоднокровність і такт, інформує Ukr.Media.

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Телець

День завантажений і плідний. Доведеться займатися нудними, але важливими справами, обговорюючи всі деталі з колегами і партнерами. Вашу високу працездатність 22 березня оцінить начальство. Зараз хороший період, щоб приділити увагу своїй кар'єрі, зміцнити авторитет.

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Близнюки

Складний і несприятливий день для Близнюків. Неприємності можуть підстерігати на кожному кроці й в найнесподіваніших моментах. Хтось виллє на себе гарячу каву, а хтось раптово посвариться з близькою людиною. Більше спілкуйтеся з друзями, діліться з ними своїми проблемами, просіть поради.

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Рак

Зірки попереджають, що цього дня висока ймовірність великої сварки. Будьте ввічливі й тактовні, згладжуйте всі гострі кути в розмовах. У ділових переговорах шукайте компроміс, не наполягайте на своєму. Близькі підтримають вас у скрутну хвилину, частіше телефонуйте їм протягом дня.

Лев

Сьогодні вам складно зібратися і сфокусуватися на робочому процесі. Знайти спільне рішення буде нелегко, тому намагайтеся уникати сварок і різких висловлювань. Спілкування з рідними та близькими вас заспокоїть і додасть сил. Слідкуйте за самопочуттям 22 березня, воно може погіршитися.

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Діва

Щоб домогтися бажаного, дійте м'якше, прислухайтеся до слів опонента, підлаштовуйтеся під нього. Агресивна, жорстка манера спілкування сьогодні не буде продуктивною, а тільки зіпсує ваші стосунки. Корисно приділити час своєму хобі, зайнятися яким-небудь творчим процесом.

Терези

Сьогодні ваш настрій безпосередньо залежатиме від оточення, тому особливо важливо підбирати собі в компанію веселих і життєрадісних людей, більше з ними спілкуватися. Проявіть свої професійні якості в переговорах: це відіб'ється на вашій кар'єрі й на стосунках у колективі.

Скорпіон

Вам доведеться підлаштовуватися під обставини, поступатися і шукати взаємовигідні умови в переговорах. Проявляйте гнучкість і винахідливість, не намагайтеся домогтися свого будь-що-будь. Можливо, вам доведеться ухвалювати складне рішення, яке вплине на ваше майбутнє.

Стрілець

Вдалий час для змін у житті. Почніть із прибирання на робочому столі, позбудьтеся непотрібних речей, закінчіть розпочаті справи. Нові великі проєкти краще поки відкласти: зараз у вас не так багато сил для їх реалізації. Звільніть місце для нових ідей і планів, змініть усталений порядок.

Козоріг

Сьогодні зранку у вас бадьорий настрій і бажання продуктивно працювати. Постарайтеся зберегти це відчуття, тримайтеся подалі від негативно налаштованих людей і конфліктних ситуацій. Прислухайтеся до чужої думки. Ви можете почути цікаву ідею. Слідкуйте за самопочуттям.

Водолій

Постарайтеся сьогодні закінчити всі ті справи, які ви постійно відкладали до нових віників. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до колег і друзів: вони вам обов'язково допоможуть. Хтось із близьких потребує вашої поради і підтримки, приділіть їм увагу, скажіть теплі слова.

Риби

Зірки попереджають: сьогодні не варто починати нічого нового. Від знайомств також краще утриматися, інакше ви опинитеся в неприємній ситуації. 22 березня підходить для рутинної щоденної роботи. Розраховуйте на свої сили, не просіть допомоги від оточення, щоб уникнути складнощів.

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Фото Pixabay

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