Кроликам варто остерігатися незнайомців, у Коней та Собак високий ризик конфліктів та сварок: східний гороскоп не тиждень 18−24 березня

Якщо у суботу, 16 березня, за Західним гороскопом Діви та Терези можуть розраховувати на прибуток, то згідно з передбаченнями східних астрологів важливим періодом для всіх знаків має стати наступний тиждень, 18−24 березня. Про це пише найпопулярніший інтернет-ресурс.

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Фахівці-астрологи склали необхідні рекомендації кожному із знаків Східного зодіакального кола.

Пацюк

Для представників цього знака наступний тиждень буде відносно сприятливим, незважаючи на підступи ворогів та недоброзичливців. Особливо вдалими днями для початку нових починань можуть виявитися вівторок та середа. Однак у інші дні ситуація може бути менш сприятливою для відносин із близькими людьми, тож можливі конфлікти та сварки.

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Бик

Всесвіт надасть вам усі можливості для досягнення внутрішньої гармонії. Цей період сприятливий для поїздок, сімейного відпочинку, творчих занять і духовних практик. Однак через непослідовність у дотриманні здорового способу життя у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Тому важливо зберігати внутрішню рівновагу та контролювати свої шкідливі звички.

Тигр

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Наступний тиждень загалом сприятливий. Всесвіт забезпечує гідну енергетичну підтримку для досягнення результатів як у кар'єрі, так і в особистих стосунках. Настав час активно просувати свої ідеї та працювати інтелектуально, проте фізичну активність слід трохи обмежити, але не припиняти.

Кролик

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У поточній непростій ситуації Кроликам рекомендується уникати конфліктів як удома, так і на роботі та віддавати пріоритет відпочинку. Будьте обережні у спілкуванні з незнайомцями та утримуйтесь від розголошення своїх планів на майбутнє. Проводьте більше часу з близькими та друзями, спілкування з ними приносить багато приємних емоцій.

Дракон

Наступний тиждень стане періодом, повним протиріч, який може спричинити внутрішні конфлікти та дисгармонію. Друга половина тижня може бути особливо складною. Важливо не перевтомлюватися та керувати своїми емоціями, знаходячи способи заспокоєння. Помірна фізична активність та прогулянки можуть допомогти зберегти життєві сили та відновити баланс.

Змія

Для представників цього знака майбутній тиждень обіцяє сприятливий час, хоч і з деякими труднощами. Особливу увагу слід приділити фінансам, оскільки навіть дрібні недоліки можуть порушити плани і на відносини. Важливо насолоджуватися розвагами та маленькими радощами, не занурюючись надто глибоко у роботу чи самоаналіз.

Кінь

Ви маєте значні виклики. Найсприятливішим та найенергійнішим періодом буде вівторок, проте друга половина тижня принесе погіршення настрою та здоров'я під впливом негативних енергій Всесвіту. У цей час важливо уникати конфліктів та сварок. А експерти фен-шуй радять частіше носити синій та блакитний одяг.

Коза

Для представників вашого знака наступають складні дні, адже Всесвіт не надаватиме належної підтримки. Особливо важливо виявити обережність у понеділок і на вихідних, коли енергетичні запаси будуть вичерпані. Досягнення успіху вимагатиме зусиль та вміння розподіляти енергію. Планування стає ключовою навичкою.

Мавпа

Новий тиждень обіцяє бути дуже неоднозначним, і в першій його половині емоційний стан буде вразливим перед навколишньою енергетикою. Однак є ймовірність, що Мавпи зможуть навернути ситуацію на свою користь, знайшовши власне покликання. Короткочасні поїздки можуть бути успішними та принести нові можливості.

Півень

Людям, які народилися на рік Півня, зараз слід сконцентруватися на по-справжньому важливих завданнях, відкладаючи другорядні справи. Це сприятливий час для зміцнення нещодавно розпочатих відносин, проте для пошуку нового кохання воно не найкраще. Натомість можна звернути увагу на свій зовнішній вигляд і оновити гардероб.

Собака

Наступний тиждень може стати періодом протиріч. Важливо контролювати свої емоції, особливо імпульсивних натур. У вихідні можливі конфлікти з партнером. Тому вам рекомендовано утримуватись від прояву подразнення, злості та нервозності.

Свиня

На наступному тижні у Свиней з'явиться бажання зміцнити зв'язки з близькими та друзями. Важливо як давати, і приймати енергетичну підтримку від оточуючих. Хоча ініціативність цінується, важливо пам'ятати її міру. Початок тижня краще для здійснення бажань — не варто чекати, що все зміниться само собою.

Нагадаємо також про рекомендації та застереження астрологів на вихідні дні.

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