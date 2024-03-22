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Події

Удар по Хмельницькому: двоє загиблих, багато поранених (відео)

10:06 22 березня 2024
Рятувальники

Під час масованої ракетно-дронової атаки ворога під ударом опинилися Запоріжжя, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина, Івано-Франківщина та Хмельниччина — рашисти били не лише по інфраструктурним обʼєктам, а й по житловій забудові.

Як повідомляють в МВС, у Хмельницькому загинули двоє містян, щонайменше 8 поранені.

Рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку 21-річну дівчину.

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Також 6 травмованих у Запоріжжі, ще 3 особи вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

«Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників», — додали у МВС.

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Вночі та ранком ворог використав більше 150 засобів нападу — «шахеди», крилаті та балістичні ракети. ПВО знищила більше 90 засобів повітряного нападу.

Фото — скріншот

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