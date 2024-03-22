Росіяни масово атакували енергооб'єкти України: у Харкові немає світла та перебої з водою, дамба ДніпроГЕС встояла (фото, відео)

Ворог другий день поспіль провів масштабну атаку на Україну — якщо напередодні під ракетним ударом знаходився Київ та область, ранком у п'ятницю, 22 березня, масовані удари з повітря завдавалися по всій території країни, зокрема, по енергетичним обєктам.

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Повітряні Сили ЗСУ з опівночі повідомляли про запуски росіянами ударних БПЛА, крилатих ракет, застосування балістичного та аеробалістичного озброєння.

За словами міністра енергетики України Герман Галущенко, це була наймасштабніша атаку на українську енергосистему за останній час. «Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, викликати масштабний збій у роботі енергосистеми країни. На жаль, є попадання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях», — повідомив він та додав, що через обстріл знеструмлено одну з ЛЕП, які живлять Запорізьку АЕС.

В Укргідроенерго підтвердили влучання по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. «Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована», — йдеться у повідомленні.

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До речі, напередодні російські пропагандисти запустили ІПСО, повідомляючи про ніби то «підготовку українською спецслужбою підриву дамби ДніпроГЕС на Дніпровському водосховищі Запоріжжя». Про це повідомляли в Центрі протиді\ дезінформації.

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А в Енергоатомі уточнили, що зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, відключилася о 05:10. «Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ „Запорізька ТЕС — Феросплавна“. Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу», — наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначав, що по обласному центру росіяни завдали 12 ракетних ударів: «Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо».

Фото зі сторінки І.Федорова

Була атакована балістикою і Харківщина — в обласному центрі нарахували більше 15 ударів по об'єктах енергетики. Керівник обласної ОВА Олег Синєгубов підтверди влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Місто залишилося без світла.

«Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту», — повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, є проблеми зі зв'язком — не працюють лінії ДСНС 101 и 112.

А у Кривому Розі запроваджені графіки аварійних відключень через влучання в критичну інфраструктуру. За словами міського голови Олександра Вілкула, місто зазнало комбінованого удару ракетами та «шахедами». «Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше — без втрат та постраждалих», — додав він.

У Хмельницькому є жертви, постраждалі та руйнування. Мер Олександр Симчишин також повідомив про пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків.

Є влучання й на Львівщині. «Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», — пише керівник обласної ОВА Максим Козицький.

Зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури і на Миколаївщини. Очільник ОВА Віталій Кім зазначив, що постраждалих немає.

Через обстріл енергетичних об'єктів є затримки у русі потягів. В Укрзалізниці зазначили, що є кілька знеструмлених ділянок, задіяні резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

«Зокрема, у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою. Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів. Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде — ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком», — повідомляють в компанії.

Нагадаємо, що напередодні на Київщині в у Києві ППО знищила всі ворожі ракети — 29 крилатих та 2 балістичні.

Фото зі сторінки Петра Андрдрющенка

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