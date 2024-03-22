Не тільки «Кинджали»: з'ясувалося, чим росія вночі атакувала Україну

У ніч проти 22 березня противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 151 засіб повітряного нападу.

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В командуванні Повітряними Силами ЗСУ назвали види озброєння, що було застосовано вночі:

63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — рф.);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область — рф., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. -рф.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К- Тамбовська область -рф.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. — рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

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55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

В МВС повідомляють, що станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

На відео — момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

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«Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників», — додали в міністерстві внутрішніх справ.

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Нагадаємо, що ворог бив по енергетрчних об'єктах, зокрема, й по ДніпроГЕСу.

Фото з Вікіпедії

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