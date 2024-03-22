38.66 / 39.20 42.18 / 42.85
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не тільки «Кинджали»: з'ясувалося, чим росія вночі атакувала Україну

9:40 22 березня 2024
Кинжал

У ніч проти 22 березня противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 151 засіб повітряного нападу.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ назвали види озброєння, що було застосовано вночі:

  • 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — рф.);
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область — рф., ТОТ Крим);
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);
  • 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. -рф.);
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К- Тамбовська область -рф.);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. — рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

РЕКЛАМА
  • 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

В МВС повідомляють, що станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

На відео — момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

РЕКЛАМА

«Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників», — додали в міністерстві внутрішніх справ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ворог бив по енергетрчних об'єктах, зокрема, й по ДніпроГЕСу.

Фото з Вікіпедії

26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

День Дерев'яної Мавпи

Овнам — здійснення бажань, а Стрільцям — амбітні плани: що обіцяють зорі на день Дерев’яної Мавпи

Талісман для грошей

Магніти для грошей: які знаки Зодіаку мають особливий дар притягнення багатства

ДП «Ліси України»

Очолюване Болоховцем ДП «Ліси України» за рік війни купило 220 новеньких авто преміум комплектації

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту