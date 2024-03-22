Перше місячне затемнення 2024 року змінить життя цих знаків зодіаку

Перше місячне затемнення цього року відбудеться 25 березня, воно розпочне коридор затемнень.

Коридор затемнень — період, під час якого один за одним відбуваються 2 затемнення, сонячне та місячне. Це явище зазвичай відбувається раз на пів року. Отже, нинішній коридор впливатиме на життя всіх знаків зодіаку протягом найбличого півріччя, інформує Ukr.Media. Він починається з Місячного затемнення у Терезах, а закінчується повним Сонячним затемненням в Овні. В цей період найбільші зміни очікують на 5 знаків зодіаку.

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Стрілець

Коридор затемнень розпочнеться у Вашому 11 будинку, Стрільці! Саме час розширити своє коло друзів та завести корисні зв'язки. Можлива поява нових можливостей через соціальні мережі чи «стару дружбу». Будьте відкритими до спілкування! Кінець коридору затемнень допоможе Вам у досягненні поставленої мети: активна енергія іншого вогняного знака буде більш сприятливою для Вас, ніж енергія Терезів.

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Риби

Для представників Риб настав час змін у фінансовому секторі. Переосмисліть свій підхід до матеріальних благ — і до кінця коридору затемнень з'явиться нова можливість у кар'єрі! Ваша енергія змінюється, і оточуючі помічають це: невеликий приємний «подарунок» від Венери та Марса в Рибах. Дозвольте оточуючим Вам допомогти у важливих справах, і Ви вийдете на абсолютно новий рівень близькості з рідними людьми.

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Телець

Місячне затемнення у Терезах пройде через Ваш 6 будинок, Тельці! Вам варто звернути увагу на свої звички та ставлення до здоров'я. Останнім часом Ви могли відчувати себе «не у своїй тарілці»: час летить надто швидко, і життя ніби минає Вас. Саме час відпустити ті звички, які більше не приносять користі! До кінця періоду затемнень у Вас з'явиться енергія для впровадження чогось нового у своє життя — використовуйте цю енергію розумно, і Ви отримаєте довгоочікувані плоди своєї роботи.

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Терези

Не бійтеся ставити свої потреби у пріоритет, Терези! Запам'ятайте конфліктні ситуації, які можуть статися наприкінці березня — вони проллють світло на стосунки без балансу. Також до завершення підходить важливий цикл, який розпочався з жовтня 2023 року. Зупиніться та подивіться на зміни, які відбулися за цей період. Коридор затемнень — ідеальний час для духовного «переродження»!

Овен

Майбутній коридор затемнень буде не найпростішим для Овнів. Вами керує Марс, планета дій, однак у цей час він перебуватиме в Рибах — не найактивнішому знаку Зодіаку. Спрямуйте Вашу енергію на пізнання самих себе! Коридор затемнень проллє світло на ті обставини, які заважають Вам у духовному та фінансовому зростанні. Переосмисліть значення цих обставин: чи справді ви щасливі з цими людьми? Чи приносить Вам задоволення ця робота?

А 8 квітня відбудеться потужне затемнення і молодик у знаку Овен, які відповідають за зухвалий початок і прогрес якоїсь ситуації. Цей знак управляється вогненною стихією, а вона — швидким розвитком подій, коли майбутнє буквально вривається у ваше життя.

Кожне затемнення має свій градус — місце в гороскопі, в якому в момент події знаходиться Сонце. Енергетично це найважливіша частина небес, тому що вона наділяється величезним потенціалом. Будь-яка планета, яка потім встає на цю точку, буквально проживає затемнення заново і народжує чергові ситуації. 8 квітня Сонце стоятиме у 18 градусі Овна, а диспозитор затемнення Марс лише до 25 травня увійде в цей градус, що обіцяє найпотужніші події саме до цієї дати.

Адже Саме 25 травня Марс отримає та помножить той потенціал подій, який утвориться 8 квітня. А ще 25 травня буде Повний місяць у Стрільці, що принесе потужну енергію прориву та особистих досягнень з якогось супер вдалого питання. Ситуація може бути пов'язана з проривом у фінансах, з покращенням кар'єри чи якимись міжнародними чи освітніми досягненнями. Для багатьох людей події 25 травня можуть стати справжнім цунамі на любовному фронті — коли Венера увійде в трін від Плутона, який може принести зустріч із людиною, з якою вам буде цікаво, легко та максимально комфортно.

Матеріал «Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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