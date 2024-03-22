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Батько та дочка загинули разом: стали відомі дані про жертв удару по Запоріжжю (відео)

16:42 22 березня 2024
Наслідки атаки по приватному сектору Запоріжжя

Під час масованого ракетного обстрілу, коли в Запоріжжі було критично пошкоджено дамбу ДніпроГЕСу, в обласному центрі руйнувань і пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків. Такі дані наводить голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі відомо про трьох загиблих та 20 постраждалих мешканців.

Серед загиблих — 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — донька та батько. Вони стали жертвами удару російської ракети по приватному сектору міста.

«Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було», — зазначає Федоров, показуючи відео наслідків ракетної атаки.

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Нагадаємо, що під час останнього ракетного обстрілу ворога його основною ціллю були об'єкти енергетичної інфраструктури, тому досі триває відновлення постачання електрики у Харкові та області, Запоріжжі, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, у Хмельницькому та області, на Вінничині та Франківщині.

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