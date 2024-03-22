Робота ДніпроГЕС під питанням: швидко усунути наслідки удару окупантів не вийде (відео)

Під час ракетного удару по Запоріжжю ворог поцлілив по ДніпроГЕС — було два прямих влучання в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена дуже серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, заявив директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі «Радіо Свобода».



«Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати», — додав він.

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В Запоріжжі 6 людей травмовано, ще 3 особи вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

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Ворог застосував більше 150 «шахедів» та ракет різного базування під час атаки 22 березня. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у багатьох регіонах. ППО вдалося збити 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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