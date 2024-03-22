«У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі»: Зеленський відреагував на ракетний удар оккупантів

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ворожих ракет та «шахедів», які у ніч проти 22 березня атаковали як критичну інфраструктуру, так і житлову забудову в багатьох областях.

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«За цю ніч було понад 60 „шахедів“ і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору», — заявив президент.

За його словами, наразі триває відновлення постачання електрики у Харкові та області, Запоріжжі, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, у Хмельницькому та області, на Вінничині та Франківщині…

«У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У „шахедів“ немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи „Петріот“ повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з москви», — зазначив Зеленський та показав відео наслідків влучань на одному з обєктів.

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Тим часом стало відомо, що у Хмельницькому є жертви та пошкодження житлової забудови.

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Наразі у місті відомо про одну загиблу людину і поранених. Під завалами можуть знаходитися люди.

А в компанії ДТЕК повідомили про серйозні пошкодженя обладання теплоелектростанцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдавав ракетних ударів по Київу та області — ППО знищила більше 30 повітряних цілей.

Фото ОП

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