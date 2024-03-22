Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кому із родичів людей з інвалідністю дадуть відстрочку

У Верховній Раді хочуть уточнити категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, встановивши виключний перелік умов для надання такої відстрочки. Як повідомила член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, їх вирішено затвердити у наступній редакції:

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наявність дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

наявність дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявність у такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

наявність одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

другий ступінь споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи і постійний догляд за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

Загалом же, за повідомленням Ірини Фріз, на засіданні 22 березня члени Комітету розглянули 260 правок до законопроекту і зупинились на правці № 2105.

Нагадаємо, раніше адвокат розповіла про категорії військовозобов'язаних, які мають пріоритет при виборі місця служби — їх визначено у частині 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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