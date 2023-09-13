Можуть вручати не тільки посадовці військкомату: нові правила в процедурі вручення повісток

Під час мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

Про це заявила речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, передає espreso.tv.

Трохи важче, за її словами, з місцем вручення даного документу. На практиці, законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може відбутися у будь-якому місці — як-от у парку, на блокпосту чи в іншому громадському місці, або за місцем проживання.

Сьогодні, юристи досі дискутують щодо заповнення повістки «на коліні». За їхніми словами, юридична практика свідчить про різні підходи судів та рішень щодо правомірності такого вручення повісток, тому кожен випадок в суді є унікальним.

Ще одне таке питання — стосовно того, хто може отримати повторну повістку та наслідки її ігнорування. Так, повторно чоловік може отримати повістку, якщо він не з’явився в ТЦК з першого разу (після першої повістки).

Також, після початку повномасштабного вторгнення деякі чоловіки отримали повістку або самостійно прийшли до ТЦК, але досі не були призвані на службу. Тим, кого комісія визнала придатними і вони не мають підстав для відтермінування служби, можуть знову вручити повістку.

До того ж, відповідно до законів України усі військовозобов’язані протягом семи днів після зміни будь-яких облікових даних мають повідомляти ТЦК. Це стосується зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.

З цього виходить, що повістку можуть видати знову як для повторного проходження ВЛК (якщо минуло більше року з проходження огляду), так і для перевірки персональних даних чи обставин відстрочки.



Список категорій людей, який мають право на відстрочку служби з серпня 2023 року був розширений і включає:

- Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

- Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

- Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

- Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

- Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

- Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду.

- Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

- Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Цей список не є вичерпним та не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Раніше адвокатка пояснила, що чоловік, в якого після жовтня 2022 року народилась третя дитина, може виїжджати за кордон, він не вважається таким, що ухиляється від мобілізації.

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