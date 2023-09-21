Права мобілізованих: чи можна змінювати місце служби

В Україні до 15 листопада продовжено мобілізаційні заходи, тому працівники ТЦК разом з правоохоронцями патрулюються вулиці і вручають повістки, в яких запрошують громадян пройти ВЛК та оновити дані у військкоматі.

Про цьому у мобілізованих іноді виникають питання, зокрема, про те, чи можуть вони змінювати місце служби.

Відповідь на нього дала адвокатка Марина Бекало.

За її словами, громадяни під час мобілізації не мають права самостійно обрати частину, де вони служитимуть. Це пов'язано з тим, що відбувається доукомплектування військових частин і до них відправляють людей відповідно до потреб підрозділу.

Однак є потенційна можливість опинитись у конкретному підрозділ за бажанням мобілізованого, пояснила Бекало. Зокрема, командир цього підрозділу може оформити спеціальний документ, який називається «відношення». У відношенні вказано, що у певному підрозділі є вакансія для певної військової спеціальності.

ТЦК, бачачи документ з проханням командира, не зобов'язана реагувати і відправляти громадянина у цей підрозділ. Але шанс є.

«Це виключно питання комунікації між ТЦК СП та військовою частиною, яка зацікавлена в певній кандидатурі», — уточнила юристка.

Втім у Положенні про мобілізацію не передбачено процедури, за якою громадянин може обирати чи змінювати місце служби. Зокрема, це пов'язано зі складною процедурою, яка відбувається під час призову: облік у ТЦК, проходження ВЛК, встановлення військово-облікової спеціальності тощо.

Марина Бекало пояснила, що деякі категорії мобілізованих громадян мають право служити за місцем реєстрації. Ті ж, хто такого права не мають, можуть скористатись спеціальною процедурою, щоб опинитись у певному підрозділі.

В той же час існують категорії військовозобов'язаних, які мають пріоритет при виборі місця служби — їх визначено у частині 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема, певні категорії громадян мають право служити за місцем проживання. Йдеться про осіб:

з інвалідністю;

тимчасово непридатних до військової служби (вони повинні пройти повторну ВЛК через 6 місяців);

якщо утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

якщо самостійно виховують неповнолітню дитину;

громадяни (батьки, матері, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, вихователі), які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років;

якщо утримують повнолітню людину з І або ІІ групою інвалідності;

якщо утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

якщо доглядають за членом сім'ї (чоловіком/дружиною, батьками чоловіка/дружини), які потребують постійного догляду.

Крім того, ця пільга має відношення до тих військовозобов'язаних, які:

мають членів сім'ї (чоловіка/дружину, батьків чоловіка/дружини) з інвалідністю І або ІІ групи, якщо немає інших членів родини, які б за ними доглядали;

які мають дитину, яка страждає на певні захворювання, при цьому перелічуються наступні випадки — «тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня», дитина з тяжкою травмою, дитина, яка потребує трансплантації органа, дитина, яка потребує паліативної допомоги.

Нагадаємо, вже найближчим часом Реєстр призовників розширять на 33 пункти.

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