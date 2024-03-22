Період весняного коридору затемнень, яке почнеться з 25 березня, запустить у Всесвіті важливі трансформаційні процеси, і вже у квітні астрологічні події не оминуть нікого. Але найбільші зміни в житті очікують на представників чотирьох знаків Зодіака, пише Ukr.Media.

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Стрілець

На самотніх представників знака чекає доленосна зустріч, але важливо бути готовим до цього моменту. Вам потрібно вирішити, чи здатні ви віддати частину своєї свободи за можливість початку серйозних відносин? А ще варто придивитися до дій ваших шанувальників — не всі ж з них можуть піти вам на користь.

Риби

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Ретроградний Меркурій в Овні перетворить Риб до невпізнання. Ви будете рішучішими у своїх діях, тому не варто дивуватися змінам до кінця місяця.

Сонячне затемнення на початку місяця позначиться на фінансовій сфері: ви зможете переосмислити свій підхід до матеріальних благ і використати це на благо. І пам'ятайте, що у матеріальних благах немає нічого поганого! Зрештою, Ви можете використовувати їх для допомоги іншим.

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Козоріг

Настав час навчитися балансувати між роботою та сім'єю. Сатурн у Рибах упродовж тривалого часу підказував Вам, що зариватися з головою у роботу — не вихід. Зараз вам слід подбати про здоров'я через можливі переживання. Також вам, як нікому іншому, важливо пам'ятати, що без гідного відпочинку Ви не зможете показувати свої найкращі результати. Приділіть увагу своїм близьким людям, відпустіть старі образи, які, можливо, турбують Вас з дитинства.

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Овен

Квітень — час для зростання у всіх сферах, представники знаку! На початку місяця Сонце, Місяць, Венера та Меркурій будуть у Вашому знаку Зодіаку. І хоча ретроградний рух Меркурія може трохи заплутати карти, однак вже із закінченням Коридору затемнень Ви помітите, що цілі перед собою Ви бачите ясно. З 8 квітня почніть активно діяти: зірки допоможуть Вам!

Нагадаємо також про ті знаки Зодіака, які, на думку астрологів, мають особливий дар притягнення багатства — їм у квітні точно не доведеться переживати про свій гаманець.

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